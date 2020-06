Tren Maya será prácticamente eléctrico, afirma AMLO

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el Tren Maya será, en su mayoría, eléctrico, aunque tendrá la capacidad de también funcionar con diesel.



Cuestionado por los amparos realizados para evitar la construcción del primer tramo del Tren Maya por riesgo de contagio de coronavirus para los trabajadores, López Obrador señaló que no existe razón para detener la construcción, incluida debido a la falta de selva en el área, como razón ecológica.



"No se detiene la obra porque no hay razón, o sea, ¿cómo procedería un amparo para una obra que se está haciendo en donde hay una vía de tren desde hace 80 años? No es hacer un trazo nuevo, es el ferrocarril del sureste, vamos a imaginar que se está modernizando y que se le van a poner rieles mejores", dijo el Presidente haciendo referencia al amparo otorgado a la comunidad indígena Ch'ol, por parte de una jueza en Chiapas, contra el primer tramo de la obra.

Asimismo, el Mandatario explicó que no habrá una afectación al área debido a que en el lugar ya no hay selva.



"Voy a decir algo que es muy lamentable, ya casi no hay selva tropical en el país, se devastó, eso no lo vieron los ambientalistas, nada más quedan pequeñas áreas en las zonas arqueológicas es donde hay selva", externó.



"Cómo vamos nosotros a ir en contra de la naturaleza, es más, yo me he dedica durante mucho tiempo de mi vida a sembrar. Así como me da orgullo decir que he fundado escuelas, centro de salud, y hospitales, he sembrado cientos, sino es que miles de árboles".