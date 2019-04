Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este mes iniciará el proceso de licitación del Tren Maya, que contempla la construcción de 17 estaciones a través de las cuales se busca promocionar 190 atractivos turísticos de la región sureste de México, y con eso impulsar el desarrollo en dichas zonas, según explicó el titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Miguel Torruco Marqués.

En entrevista con la revista de negocios Forbes, el funcionario federal indicó que el tren tiene un costo aproximado de 130 mil a 150 mil millones de pesos y podría entrar en operación en los primeros cuatro años del gobierno.

“Habrá una gama de opciones para el paseante. Por ejemplo, al turista chino no le gusta la playa, prefiere la selva y las ciudades coloniales (para paseantes como ellos, hay atractivos de la época virreinal en Campeche y Yucatán), más las zonas arqueológicas”, dijo.

Explicó que las estaciones podrán ser puntos de inversión y ya se diseñan las opciones: se desarrollará un centro artesanal y se podrá invertir en un hotel y un centro de convivencia, con infraestructura y servicios.

Sin embargo habrá estaciones serán sólo de paso, debido a que el tren transportará también mercancía.

“Los tres objetivos del tren, y es a lo que le dará mayor atención el inversionista, son el servicio turístico (se calcula que beneficie a 3.5 millones de paseantes), pero también prestará servicio de carga, lo que es un incentivo para la inversión del sector privado. Y también trasladará empleados, en vagones cómodos y dignos”, indicó.

En busca de eliminar los ‘infiernos de marginación’

Agregó que paralelamente la Sectur coordina esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que haya grandes inversiones en las poblaciones turísticas (en Cancún, Playa del Carmen, Los Cabos, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Acapulco) con el objetivo de mejorar la infraestructura y reducir cada vez más la brecha, en un mismo destino, entre los paraísos turísticos y los infiernos de marginación.

“Con excepción de Quintana Roo, que ha sido la joya de la corona en materia turística, los demás estados: Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, han sido olvidados por la federación, así que llegó el momento de un perdón histórico, pero a través de un impulso económico”, apuntó.

Y está hecha la mitad del proyecto del Tren Maya

“La mitad del proyecto ya está hecho: ya está la vía desde Palenque (Chiapas) hasta Valladolid (Yucatán); solo faltarían 140 km de vía para llegar a Cancún, en cuyo aeropuerto internacional estará la terminal principal”, indicó.

“La siguiente etapa va a través de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Bacalar, para entrar a Xpujil y Calakmul, vía Campeche, y pegar otra vez hacía Escárcega. Son mil 525 kilómetros”.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) lanzará próximamente las licitaciones públicas internacionales para la construcción de las vías. “Donde ya hay vías, hay que cambiar los durmientes por otros de altas especificaciones, y dos o tres curvas se tienen que volver a realizar para que responda a las especificaciones”, dijo.

“Una segunda etapa es el ferrocarril mismo, el que se elegirá mediante una licitación pública internacional. La tercera etapa es la operación, pero eso dependería de los criterios e instrucciones que marque el presidente al titular del Fonatur”, detalló.

Otros proyectos turísticos para México

Torruco Marqués, quien, antes de sumarse a la actividad pública, forjó una larga carrera en el ámbito turístico privado, dice que explora traer a México varias carreras Nascar, que son autofinanciables y no requieren de recursos de los gobiernos, como sí la F1; que el programa de Pueblos Mágicos no desaparece, pero que retomará su definición original; y que la negociación con plataformas como Airbnb no es sólo para cobrarles impuestos, sino también para que se ajusten a normativas hoteleras y de seguridad.