Trump ofrece ayuda a México para acabar con los cárteles

Notimex

WASHINGTON, E.U.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció hoy ayuda a México para deshacerse de los "monstruos" que atacaron a una familia de credo mormón en los límites entre los norteños estados de Chihahua y Sonora.

"Es momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libere la GUERRA a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente!", tuiteó el mandatario estadounidense esta mañana.

