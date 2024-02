La mañana de ayer, cientos de fanáticos se levantaron para planchar sus ‘outfits’, comer y tomar suficiente agua para dirigirse por la tarde al Foro Sol de la Ciudad de México, para presenciar a Twice en su ‘Ready To Be World Tour’.

El grupo surcoreano de JYP Entertainment volvió a tierras mexicanas después de 5 años de larga espera. La última vez que se presentaron en la Ciudad de México fue en 2019 en el Palacio de los Deportes.

Apenas se ocultaron los últimos rayos solares en la capital, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu dieron inicio a su primer concierto en México en su quinta gira mundial.

Las cantantes comenzaron su show con nuevas canciones, tales como Set Me Free, The Feels, Moonlight Sunrise y por supuesto, I Got You, su más reciente lanzamiento.

Los fanáticos de México fueron los primeros en ver a Twice interpretar I Got You en los escenarios y ellas sin duda lo presumieron en sus redes sociales al finalizar el concierto.

I GOT YOU POR PRIMERA VEZ EN VIVO Y EN UN PAÍS LATINO, OFICIALMENTE YA GANAMOS TODO EN LA VIDA



TWICE AT FORO SOL



• Onces Mexicanos demostrando porque son el mejor público hasta ahora en toda la gira mundial.

Cantando cada letra de Moonlight Sunrise. Lo ame. 🫂❣⭐



Sabiendo los gustos de sus ONCEs, Twice también incluyó en su setlist clásicos como Feel Special, Cry on Me y Fancy.

Como parte de sus ya conocidas dinámicas, el grupo sacó al escenario su ruleta de canciones, siendo TT la elegida para continuar el show.

Algunos fanáticos sabían algo de coreano y entendieron a las integrantes, sin embargo, el grupo estuvo acompañado de una traductora que les permitió acercarse más a los corazones de sus ONCEs en México.

Algo que enterneció a todo el Foro Sol, fue ver a cada una de ellas, desde Nayeon hasta Dahyun, decir palabras en español, como “hola México”, “Cómo están” y “Muchas ‘grashias’”.

Alguien que se emocionó fue Tzuyu, quien agradeció a sus fanáticos mexicanos por pronunciar bien su nombre. El tierno comentario de la cantante taiwanesa ocasionó que el Foro Sol coreara su nombre a todo pulmón.

Por otra parte, Momo declaró que la energía de México superó sus expectativas y halagó a sus fans por alentarla en su presentación individual y por supuesto, grupal.

Un nuevo día ha comenzado y con ello la cuenta regresiva para el segundo y último concierto de TWICE en el Foro Sol. No cabe duda de que los ONCEs cantarán con todos sus corazones y pulmones las canciones que les hicieron amar a la exitosa agrupación.

TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' IN MEXICO CITY - DAY 1



Mexico ONCE! How are you feeling tonight?

Performing in Mexico again was a dream come true, and YOU made it happen!



We were so thrilled to perform "I GOT YOU" for the first time ever after release!

Con información de redes sociales