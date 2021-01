Twitter baja cuentas de “acarreados digitales”; varias afines a la 4T

Ciudad de México.- El director de Política Pública de Twitter México y América Latina, Hugo Rodríguez Nicolat, habló ante medios de comunicación luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiriera a él como panista y un día después se suspendieran varias cuentas en la plataforma, algunas de ellas afines a la 4T.

Rodríguez Nicolat explicó que la suspensión de diversas cuentas, entre ellas las de @Miriam_Junne, @ElReyTuitero y @LOVREGA, se debió a tres razones principales.

Una de ellas es la creación de cuentas múltiples de una persona con el mismo fin, otra es que se tratan de cuentas automatizadas y la tercera es que se trataba de cuentas falsas.

"Es como si fueran acarreados digitales", explicó en conferencia remota ante medios de comunicación.

Sobre los señalamientos de bots, afirmó que la plataforma no admite propaganda política y en el sentido de que los haya, recomienda el "follow the money", o "seguir el dinero", para conocer quién los financia.

Aclaró que este acercamiento con los medios es para “no dejar precedente que alimente impulsos legislativos", aunque aclaró que no tiene conocimiento de ningún legislador que esté preparando una iniciativa para regular Twitter.

Señaló, sin embargo, una contradicción entre el discurso del Presidente y el de sus seguidores:

"El Presidente se dice a favor de la libertad de expresión y, sin embargo, hay seguidores suyos que quieren legislar”.

Sólo espera cita para hablar con AMLO

En relación con su acercamiento a Palacio Nacional para poder conversar con el mandatario, aseguró que sólo falta que les otorguen una fecha para la reunión, e incluso afirmó que ha tenido comunicación con el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

“Que nos den fecha. Conversé con el vocero de la presidencia, se nos externó la invitación, aceptamos. AMLO ha dicho dos veces que hemos aceptado, solo esperamos que nos digan cuándo”.

Cabe recordar que el pasado 20 de enero, el Presidente expuso el currículum del director de Política Pública de Twitter México y América Latina y señaló que es simpatizante del PAN.

“En el caso de las redes sociales, el director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano al PAN, el que actualmente maneja Twitter, fue asesor de un senador famosísimo del PAN… y como mi pecho no es bodega, solo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promuevan la creación de granjas de bots”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

Además, indicó que el directivo de Twitter fue director de logística en el equipo de transición del entonces presidente electo de México, Felipe Calderón, en 2006.

En respuesta, Twitter México señaló que ninguna persona de la red social es responsable, por sí sola, “de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa”.

“Es importante recordar que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento. Y no participan en el proceso de revisión de las mismas. Esto ocurre en un proceso colegiado, basado en reglas y procesos, no en intereses particulares”, señaló la empresa.

