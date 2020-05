Congelan nuevas cuentas a la universidad de Hidalgo; acusan persecución

Benito Jiménez

Hidalgo.- Adolfo Pontigo, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) acusó una persecución de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego que ese órgano congeló otras cuentas de la casa de estudios.

"Nosotros estamos apelando al Estado de Derecho, no estamos violentándonos con nadie, al contrario, queremos que dejen de violentarnos, pareciera que estamos siendo perseguidos bajo alguna circunstancia particular por alguien en relación a este tema, entiendo y respeto el trabajo que hace un organismo en encontrar la comisión de un delito, pero si éste no está, simplemente tiene que actuar en consecuencia", dijo el Rector a REFORMA.

El pasado 25 de mayo, la UIF, que encabeza Santiago Nieto, congeló más cuentas bancarias de la Universidad, en otra investigación por presunto lavado de dinero.

Pontigo recordó que un tribunal ya ordenó a la UIF liberar seis cuentas congeladas desde el 26 de febrero de 2019.

La UIF congeló esas cuentas de la Universidad luego que detectó que a ellas fueron transferidos 151 millones de dólares desde Suiza, en una operación sospechosa de acuerdo con los protocolos del sistema financiero para prevenir el blanqueo de recurso.

Sin embargo, tras meses de litigios, el 15 de mayo un Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, integrado por los Magistrados Juan Carlos Hinojosa Zamora, José Guadalupe Sánchez González y Aníbal Lafragua Contreras, ordenó el descongelamiento de las cuentas.

Sobre este tema Pontigo indicó que la UIF ha cometido un desacato pues a la fecha las cuentas siguen bloqueadas.

El Rector, que hasta el momento desconoce el número de cuentas y el monto total qué hay en ellas, indicó que el bloqueo del segundo paquete de contratos financieros afecta a la nómina de los trabajadores y su administración.

"Ese segundo paquete de cuentas congeladas, al momento no tengo con precisión cuántas cuentas son, pero ahí están inmersas las cuentas para el pago de servicios de la Universidad, nóminas, proveedores, etcétera, es grave porque están poniendo en entredicho nuevamente la licitud de los recursos", reclamó Pontigo.