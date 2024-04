Unión estelar: NASA discute iniciativas espaciales en su visita a México

Unión cósmica, es como se podría definir la visita de los directivos de la NASA, Bill Nelson y Pamela Melroy a México, quienes viajaron a la capital para discutir iniciativas espaciales con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nelson declaró ante la prensa que todos se emocionaron con su presencia en Palacio Nacional e incluso comentó que una que otra persona quiso tomarse una selfie con Pamela.

"Tuvimos una reunión de dos horas con el presidente. Eso fue excepcional. Le encantó escuchar algunas de las ideas que presentamos, y luego fue un anfitrión muy amable. Nos llevó a Pam, a mí y al embajador (Ken Salazar) a mostrarnos la magnífica estructura (del recinto) y esas ornamentadas habitaciones. Y pudimos ver el mural que cuenta la historia de México. Así que ha sido un día emocionante para nosotros".

Lo que más entusiasmó al mandatario fueron las posibilidades de una mayor cobertura de conectividad a través de la constelación de satélites de Starlink, la iniciativa de SpaceX.

"Tienen alrededor de 4 mil satélites, y van a poner 50 mil de ellos. Prácticamente, todas las zonas remotas de la Tierra donde hay una población importante podrán tener conectividad 5G", ilustró Nelson, refiriendo que detrás de la empresa de Elon Musk vienen otras con el mismo propósito, como Blue Origin.

Magnifica reunión con el presidente @lopezobrador_ y directivos de NASA @SenBillNelson y @PamelaMelroy sobre como enjambres de satélites son claves para lograr conectividad universal a internet, analizar desde el espacio los cuerpos de agua, la biodiversidad de nuestro planeta. https://t.co/vxSlsKIxNm pic.twitter.com/CY7RDcPXhc — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) April 24, 2024

"En definitiva, el sueño del presidente es que la gente tenga una conectividad que gran parte de la población en México no tiene. Y eso, gracias al espacio, se está haciendo realidad", agregó el administrador número 14 de la NASA.

Nelson también ponderó la posibilidad de que México cuente con un astronauta en la Estación Espacial Internacional (EEI).

El regreso de la humanidad a la Luna después de más de medio siglo, previsto ahora para 2026 con la tercera misión del proyecto Artemis, y a partir de ahí el eventual viaje hasta Marte, es la mayor apuesta de la agencia espacial estadounidense en este momento, cuyos propósitos van más allá de la mera exploración, según lo sostuvo Melroy.

"Vamos al espacio no sólo por inspiración, aunque eso es muy importante para el pueblo estadounidense y creo que para los pueblos del mundo; es algo humano querer explorar y comprender. Vamos al espacio porque eso nos ofrece un punto de vista único, nos permite mirar hacia abajo a la Tierra y estudiarla integralmente como planeta", resaltó la administradora adjunta, una de las dos únicas mujeres que han comandado un transbordador espacial.

I was excited to speak with students at @UNAM_MX—one of Mexico's premier institutions.



By partnering with academia like UNAM, NASA is positioning the Artemis Generation to lead us in this 21st century of exploration, and beyond. pic.twitter.com/zYcckfp4la — Bill Nelson (@SenBillNelson) April 23, 2024

Suministro de agua y desastres climáticos en la agenda de México y la NASA

El suministro del agua, la preparación para desastres climáticos extremos e incluso la capacidad de predicción de los mismos, también figuraron en la conversación bilateral; "por ejemplo, dónde se producirán inundaciones costeras. Todas esas cosas las podemos predecir utilizando nuestros satélites desde el espacio", resaltó la administradora adjunta.

“Tenemos varios intereses compartidos, incluido el clima, nuestro futuro económico compartido y también el beneficio de la humanidad a medida que vamos a la Luna y más allá. Creemos que México será un socio para nosotros en todas esas cosas, y tuvimos varias conversaciones muy productivas", aseguró Melroy.

It was an honor to meet with President @lopezobrador_.



There is a new and bright future ahead for the United States and Mexico—in space, and here on Earth. pic.twitter.com/kdjvehggcY — Bill Nelson (@SenBillNelson) April 24, 2024

Bill Nelson responde ‘inquietudes de otro planeta’ en su visita a México

Con buen ánimo ante los resultados de esta visita para fortalecer los lazos bilaterales, Nelson incluso respondió inquietudes en torno a la posibilidad de vida extraterrestre, uno de los temas que han marcado su gestión, junto a el lanzamiento del Telescopio Espacial James Webb (JWST) o la desviación del asteroide Dimorphos con la nave espacial DART.

"Pregunté a nuestros científicos: ¿Cuál es la probabilidad de que haya vida ahí fuera, que no sólo sea vida en desarrollo, sino tal vez incluso civilizada? Dijeron: 'Al menos un trillón. Tal vez dos trillones'", enunció el funcionario. "En otras palabras, este universo es muy grande. Es por eso que no voy a limitar la vida desarrollada y, con suerte, civilizada -aunque de vez en cuando me pregunto qué tan civilizados somos, particularmente en el ámbito político-, pero ciertamente no voy a limitar la vida al planeta Tierra. Quiero decir que hay infinitas posibilidades ahí fuera". "Así que no te diré dónde están los extraterrestres", concluyó, en tono bromista, el jefe de la NASA.

🔴 Diálogo con el titular de la @NASA_es, @SenBillNelson, y la administradora adjunta de esa agencia estadounidense, @Astro_Pam, del 23 de abril de 2024. https://t.co/1Goyso01fq — Senado de México (@senadomexicano) April 23, 2024

Con información de Reforma