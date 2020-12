Urgente que AMLO deje atrás la falta de autocrítica y exceso de optimismo: PAN

Martha Alicia Martínez Paredes

Ciudad de México.- El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, demandó al Gobierno federal abandonar el exceso de optimismo para superar las crisis actuales.

El legislador calificó como urgente que el Presidente Andrés Manuel López Obrador deje atrás la falta de autocrítica y el poco realismo demostrados en su Segundo Informe de Gobierno, porque de otra forma será imposible superar las crisis actuales y éstas se ahondarán.

Romero Hicks dijo que un jefe de Estado no puede gobernar desde una realidad imaginaria, inventada o paralela, como lo hace el Presidente Andrés Manuel López Obrador con los índices de desigualdad social, desempleo, pobreza y violencia que vive hoy el País.

El coordinador parlamentario puso como ejemplo que en el balance de los dos años de este Gobierno hizo falta reconocer el agravamiento de la violencia generalizada y en particular los feminicidios.

🚨 Frente al tamaño de los retos que tiene #México, urge abandonar el exceso de optimismo, la falta de autocrítica y el poco realismo demostrado por el @GobiernoMX; de otra forma no sólo será imposible superar las crisis actuales, sino que tenderán a incrementarse. pic.twitter.com/YoxVzVfQM6 — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) December 6, 2020

Sostuvo que hoy la sociedad no ha sido acompañada por el Gobierno, que sigue con el desmantelamiento de lo bien hecho. Además, consideró que se percibe gran incapacidad para resolver los grandes problemas del País, no hay inversión y no hay desarrollo.

Problemas en 2021 de pronóstico reservado: PAN

El panista advirtió que si bien son delicados los problemas de hoy, los que tocan ya a la puerta del 2021 son de pronóstico reservado, a lo que se suma el proceso electoral más grande de la historia.

Detalló que entre esos desafíos se encuentran aplicar la vacuna contra el Covid-19 a todos los mexicanos, no sólo por el desafío inmediato de adquirir los reactivos en un mercado hiper demandado, sino porque es necesario encontrar la fórmula exitosa para llevar las vacunas a los lugares más distantes y complicados del territorio nacional con todas las medidas terapéuticas indicadas.

"En unas semanas más veremos si el presidente López Obrador está a la altura del reto que se presenta a México. Por lo pronto bien le haría extender la mano para saludar a quienes, como los diputados panistas, desean que nuestro País regrese lo más pronto posible a la prosperidad"

Aunado a ello, agregó, México enfrentará también en el corto plazo el arranque del TMEC con la llegada del nuevo Gobierno de Estados Unidos con Joe Biden a la cabeza y el imperio de los demócratas, lo que implicará nuevas reglas en materia laboral, energética, medioambiental y de inversiones.

El panista hizo un llamado al Presidente para que se abra al diálogo con los mandatarios estatales.