‘Usted disculpe’: detienen y asfixian a sujeto por error en Puebla

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE Puebla) llevaron a cabo la detención equivocada de un hombre inocente, al confundirlo con un presunto delincuente en el municipio de Heroica Puebla de Zaragoza.

El incidente ocurrió la tarde del jueves 16 de enero en el Bulevar Mártires del 2 de Octubre.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un elemento de la Fiscalía somete por la fuerza al hombre, quien repetidamente pedía ser liberado para poder identificarse.

En las imágenes se observa que a pesar de las súplicas del detenido, uno de los agentes lo estaba asfixiando con su propio brazo.