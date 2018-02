Directora de la UV desconocía de los alumnos desaparecidos

Agencia

MÉXICO.- Después de la revelación que hiciera la investigadora de la Universidad Veracruzana (UV), Rosío Córdova Plaza, sobre 20 desapariciones dentro de la comunidad universitaria, la rectora Sara Ladrón de Guevara dijo no tener conocimiento de esos casos, indica Excélsior en su portal.

No conozco la metodología que ella utilizó para hacer esta investigación, que no era tanto hacia la construcción de la paz, sino hacía la información sobre la violencia de la propia comunidad universitaria. No sé si ella tenía datos de percepción o de opinión, tampoco (sé) cómo cuantificó y cómo podía a partir de encuestas saber cuántos casos de violencia teníamos”, externó Sara Ladrón de Guevara.

Previamente, la Fiscalía General de Veracruz citó a la investigadora CórdoUVM va Plaza para que entregue la información que tiene respecto a estas presuntas 20 desapariciones.

Al respecto, la rectora señaló que le darán acompañamiento jurídico como parte del equipo académico de la UV.

Sin embargo, dar datos sobre casos es un tema delicado. Acabamos de enterarnos de un modus operandi de desapariciones forzadas que nos da horror. La verdad es que no podemos creer que eso sea cierto, es terrorífico”, comentó la rectora de la UV.

Ladrón de Guevara afirmó que la UV da seguimiento a cada uno de los casos de violencia que sufren los miembros de la comunidad universitaria y reconoció que existen casos de secuestro que, “afortunadamente”, regresaron “con salud”.

Uno es un joven egresado de nutrición en esta región de Veracruz que no sabemos en dónde está, el resto de los casos violentos que nosotros tenemos información afortunadamente concluyó el tema y regresaron a sus casas”, reiteró.

La rectora de la Universidad Veracruzana afirmó que solicitarán a la investigadora entregue los nombres de las personas que presuntamente están desaparecidas y la metodología mediante la cual obtuvo la información para que, si es el caso, apoyar a las familias afectadas.