Estos son los requisitos para ocupar una de las 8 mil vacantes del IMSS

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó la Convocatoria Abierta Nacional a la Bolsa de Trabajo 2019, con la que busca contratar a 8 mil 704 personas para los puestos de médicos especialistas y de enfermería.

El Instituto busca 5 mil 888 médicos especialistas y 2 mil 816 enfermeros y enfermeras y los salarios serán de entre 11 mil a 26 mil pesos mensuales.

La convocatoria está dirigida a médicas y médicos especialistas, así como a personal de enfermería (auxiliar de Enfermería General, Auxiliar de Enfermería en Salud Pública y Enfermera General), que quieran formar parte de la Bolsa de Trabajo del IMSS.

También te puede interesar: IMSS anuncia mil plazas de enfermería y psicología para hospitales rurales

Esto son los requisitos

1. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o, si se es extranjero, contar con la condición migratoria que permita el ejercicio de la profesión.

2. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso.

3. No estar inhabilitado para el servicio público o encontrarse con alguna otra causa de impedimento legal.

4. No haber demandado al IMSS.

5. En el caso de que sea un reingreso al instituto, contar con la autorización de la Coordinación de Relaciones Laborales adscrita a la Unidad de Personal de la Dirección de Administración del IMSS.

Convocatoria

El instituto presentó la programación de la convocatoria en la que se indican las fechas clave del proceso; estas, indica, podrán modificarse cuando resulte necesario.

-2 de diciembre: Publicación de la convocatoria.

-Del 2 al 16 de diciembre: Registro de aspirantes a través de la página del IMSS y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

-Del 6 al 31 de diciembre: Validación de Cobertura de Requisitos

-Del 16 de diciembre al 6 de enero de 2020: Entrevista

-A partir del 2 de enero de 2020: Inicio del proceso de selección. Una vez concluido este último, la persona podrá registrarse en la Bolsa de Trabajo.

Y, ¿cómo se puede registrar una persona interesada?

-El registro se debe hacer en las páginas www.imss.gob.mx y www.sntss.org.mx. Al final del sitio web de la convocatoria, se encuentra el botón "Iniciar registro".

-El IMSS y el SNTSS realizarán la validación de los requisitos de la convocatoria. En caso de no acreditarse la autenticidad de la información presentada, el aspirante será descartado.

-Tras la validación, las y los aspirantes serán citados por la Secretaría de Admisión y Cambios del SNTSS en la Sección que corresponda al registro.

-Después, iniciará el proceso de selección y, quien sea aprobado, se integrará como candidato a la Bolsa de Trabajo.

-La dependencia también pone a disposición para inconformidades y resolución de dudas el correo [email protected]

(Con información de El Financiero)