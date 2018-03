Redacción/SIPSE

CIUDAD DE MÉXICO.- En 1993 salieron a circulación las monedas de nuevos pesos, que sustituyeron a los pesos antiguos que estaban vigentes desde 1980. A 25 años de distancia, algunas de estas piezas alcanzan precios superiores a los dos mil pesos.

El 22 de junio de 1992, en el Diario Oficial de la Federación se publicó un decreto anunciando la entrada en vigor de una nueva unidad monetaria para México a la que se le conoció como ‘nuevo peso’.

Además de retirarle tres ceros a su valor anterior (por ejemplo, 1,000 pesos se convirtieron en 1 peso), se acuñaron nuevos modelos de monedas y billetes, que empezaron a circular a principios de 1993.

El término nuevo peso se mantuvo durante dos años, y estas monedas venían acompañadas con la leyenda “N$”. Algunas de estas series hoy alcanzan precios de hasta 2 mil pesos en varios sitios de compra-venta de productos por internet.

Los coleccionistas buscan las monedas emitidas tras el decreto de 1992. (Internet)

¿Tienes alguna moneda de “Nuevos Pesos” pero no sabes qué tan valiosa es? Aunque el Banco de México no está facultado para valuar estas piezas, hay comerciantes numismáticos que se dedican a comprar, vender y valuar todo tipo de monedas antiguas. Lo más recomendable es llamar directamente a la Sociedad Numismática de México, A. C. donde te pueden proporcionar información al +52(55) 5536 4440; su correo electrónico es [email protected].

Por supuesto, estos precios varían dependiendo de características como

El estado de la moneda

El año y serie

La cantidad de piezas existentes

Características especiales y/o rarezas

Demanda en el mercado

También con las de $10

Existe una rara versión de la moneda de $10 pesos acuñada en 2007 que se vende de $160 a $1,000 pesos por unidad. Dependiendo su estado de conservación y lo que esté dispuesto a pagar el comprador, estas monedas tienen un valor significativo en el mercado de coleccionistas de monedas debido a su relativa escasez.

Probablemente has tenido algunas de estas monedas en el bolsillo y tal vez las gastaste sin prestar mucha atención en su verdadero valor.

Se trata de las monedas de 10 pesos con gráfila invertida que fueron emitidas hace más de una década debido a un error que fue corregido rápidamente, pero no lo suficiente como para evitar que las monedas entraran en circulación.

Para saber si tienes una de estas debes revisar el borde de la moneda y notar bien cómo lucen los adornos que tienen forma similar a la de la letra “L”.