México: Van 17 detenidos por masacre de Bavispe; los Lebarón cuestionan la cifra (VIDEO)

Bavispe.- El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, informó que en el caso de la masacre de nueve integrantes de las familias Langford, Milles y LeBarón (seis menores y tres mujeres), se han detenido a 17 presuntos responsables, entre ellos el presunto autor intelectual de los hechos, Roberto González Montes "El 32", presunto miembro de La Línea.

Previo a la inauguración del Memorial a la víctimas en la comunidad La Mora, el general informó que faltan por cumplimentar 15 órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en el caso ocurrido en noviembre del año pasado en Bavispe.

Sandoval González explicó que para la investigación del caso se instaló una Mesa de Inteligencia Criminal que desplegó ocho equipos de investigación y analistas, que han desplegado diversas acciones ministeriales, como 16 cateos y las detenciones.

.@Luis_C_Sandoval, titular de @SEDENAmx, informó en la 'mañanera' las acciones del Estado mexicano en relación a la agresión a la familia Langford-Miller. pic.twitter.com/V22fnoGhyh — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) December 17, 2020

"Hasta la fecha han realizado 582 entrevistas, 16 cateos en distintos lugares, con base en la información e inteligencia que se va obteniendo a través de los trabajos que se van obteniendo"

"17 detenidos, destacando al autor intelectual de la agresión que también era jefe de plaza en Nuevo Casas Grandes" explicó.

Cuestiona LeBarón cifra de 17 detenidos por masacre en Bavispe

Adrián LeBarón, familiar de nueve víctimas de la masacre en Bavispe, Sonora, cuestionó a la Federación por la cifra de 17 detenidos ligados al crimen, pues, dijo, sólo tres de éstos han sido vinculados por homicidio doloso.

Previo a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien perdió a su hija Rhonita y cuatro nietos por el ataque, afirmó que la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delincuencia Organizada (Seido) no podrá fincarle responsabilidad por el multihomicidio a los 14 detenidos restantes.

La familia LeBaron llegó al memorial que inaugurará el presidente @lopezobrador_ para recordar a quienes lamentablemente fallecieron el año pasado en un ataque del crimen organizado. pic.twitter.com/SJ5YUSm0bt — Irving (@IrvingPineda) December 17, 2020

"¿Algún día los demás podrían ser procesados o vinculados a proceso por homicidio, de la masacre de Sonora? ¿O nomás están detenidos y seguirán estando detenidos estrictamente detenidos por delincuencia organizada? Porque en Seido me dijeron que no, que ellos nunca van a poder enfrentar la justicia por la masacre, porque no hay suficientes pruebas de que ellos estuvieron vinculados por homicidio, pero son gente de la maña", cuestionó LeBarón.

Afuera de la sede de la Guardia Nacional en Bavispe, inaugurada apenas hace 74 días, el empresario también recordó que no hay ninguna persona detenida y procesada por ser el autor material de los hechos que ocurrieron el 4 de noviembre de 2019.

"Tres vinculados por homicidio y 14 por delincuencia organizada, ojalá los 14 algún día lleguen a vincularlos por homicidio", añadió a los medios.

#mañanera @lopezobrador_ "Vamos a informar en especial sobre las investigaciones, lo que se ha realizado para esclarecer ese crimen muy lamentable", dijo el presidente de México en relación a la masacre de la familia LeBarón. @Notimex. @Notimex_TV pic.twitter.com/OzokPxPvBG — Fernando Rivero M (@FerchoRivero) December 17, 2020

"Tengo que medio agradecer que han hecho mucho trabajo, es el resultado real, son 100 los que deberían de poder meter al bote sobre esto".

Desde la masacre, los familiares mormones de las víctimas de las niñas, niños y madres Miller, Langford y LeBarón se han reunido en al menos otras cuatro ocasiones con el Mandatario federal.

(Con información de Agencia Reforma)