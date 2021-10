"¿Van a guarda silencio?"; manifestantes dan ‘portazo’ en evento de AMLO en Puebla

PUEBLA, Pue., octubre 3.- Durante su presentación en el Plan de apoyo a personas afectadas por el huracán Grace, un grupo de damnificados provenientes de Puebla, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo que no fueron censados, ingresaron a la fuerza al auditorio en Huauchinango, Puebla donde el alto mandatario federal , entregaba un informe sobre los avances de la entrega de apoyos.

A las 10:30 de la mañana, un grupo de 300 personas lograron pasar los cuatro filtros que hay y pudieron ingresar a la fuerza al auditorio del recinto ferial de esta comunidad.

El presidente López Obrador al ver la manifestación señaló que había inconformidad de organizaciones sociales como Antorcha Campesina a quien acusó de estar acostumbrada a que se le entregaran apoyos a ellos y cuyos líderes, señaló, los repartían algo que consideró que "no era justo".

"Hay inconformidad porque organizaciones sociales, Antorcha Campesina estaba acostumbrada a que se le entregará el apoyo de manera directa y ellos eran los que repartían o entregaban y no era justo, siempre se quedaban los líderes con los apoyos, ahora no será así, aunque haya gritos y sombrerazos, ahora será casa por casa y de manera directa.

Luego que los ánimos se calmaron y hubo silencio, el ejecutivo federal señaló que se entregarán apoyos para que mejoren su vivienda y también se van a entregar enseres, es decir camas como estufas, refrigeradores.

López Obrador señaló que pronto se darán actos públicos y "ya me gustaría que el Zócalo esté lleno el 20 de noviembre (Día de la Revolución Mexicana)".

El presidente mexicano les informó que se retiraba porque tenía otro evento en Apizaco, Tlaxcala , pero se quedaría Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Javier May, titular de Bienestar para escuchar sus demandas.

AMLO pide honestidad y "nada de chanchullos" en censo de afectados por huracán Grace

Un día antes en Veracruz, López Obrador reconoció que existen algunas inconformidades en el censo realizado tras el paso de huracán "Grace" en comunidades de Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Al supervisar los avances de la entrega de apoyos en la entidad, el mandatario federal pidió a la población honestidad, nada de mentiras "y nada de chanchullos" si no fueron afectados por el fenómeno.

"Hay, desde luego, alguna inconformidad, hay que atender a todos. Hay quienes dicen ‘no fui censado’, ‘no me tomaron en cuenta', hay que atenderlos”. También este método es muy apegado a la realidad y si no hubo afectaciones, si no fueron damnificados pues no se les puede apuntar, no se les puede inscribir.

"Tenemos que actuar con honestidad todos, nada de mentiras, nada de chanchullos, eso también hay que hacerlo a un lado", pidió.