Vendedores de estadios y conciertos piden apoyo en las afueras de Palacio Nacional

MÉXICO.- Vendedores de alimentos y bebidas en estadios y foros para conciertos llegaron a Palacio Nacional a pedir ayuda para vivir, ante el cierre de sus lugares de empleo debido a la emergencia sanitaria por Covid-19.



El último concierto en el que trabajó fue en el Vive Latino, y desde entonces está en paro, por lo que junto con unas 15 personas llegó al Zócalo a pedir un apoyo económico al Presidente Andrés Manuel López Obrador.



"No tenemos modo de trabajar, no hay conciertos, no hay eventos y están diciendo que hasta el 2021 va haber de nuevo conciertos, la Liga de Fútbol MX quién sabe si arranque o si vaya a haber Liguilla", dijo.