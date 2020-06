Sanciona EU a 2 empresas mexicanas por vínculos con Venezuela

Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra tres ciudadanos y dos empresas mexicanas por sus vínculos con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

En concreto, las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) apuntan contra Verónica Esparza García, su hija Olga María Zepeda Esparza y Joaquín Leal Jiménez, así como las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group, dedicadas al intercambio de comida y agua potable por petróleo.

Verónica y su hija son copropietarias de Libre Abordo y Schlager, en tanto que a Leal Jiménez se le acusa de haber trabajado con el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Maduro arrestado en días pasados en Cabo Verde, así como con las empresas mencionadas, como corredor para la reventa de millones de barriles de crudo venezolano.

Today, the U.S. took steps to stop the Maduro regime from stealing Venezuela's oil. These sanctions target the illegitimate regime’s “oil-for-food” scheme that had no intent of providing food to the people. We stand with Venezuelans in their quest for freedom and prosperity.