¿Venganza y persecución? Esto se sabe del caso de Javier Corral

Ayer miércoles 14 de agosto, Javier Corral Jurado, quien fue gobernador de Chihuahua de 2016 a 2021, evitó su detención en la Ciudad de México gracias a la intervención de Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía capitalina.

Corral enfrenta una orden de aprehensión por peculado, girada por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, la cual intentó ser ejecutada hasta que Lara intervino.

Corral fue sorprendido por agentes ministeriales de Chihuahua en el restaurante Gin Gin, ubicado en la colonia Roma Norte, quienes buscaban detenerlo por la causa 3050/2024, por el delito de peculado.

Sin embargo, tras unas llamadas telefónicas, el encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, acudió personalmente al rescate de Corral.

Ulises Lara justificó haber impedido la detención de Javier Corral, que buscaban ejecutar agentes ministeriales de Chihuahua en aquel local.

En un mensaje transmitido este jueves, aseguró que los trámites de colaboración entre ambas Fiscalías aún no habían sido concluidos.

"Al recibir la confirmación de que no se había agotado y formalizado plenamente los trámites de colaboración correspondientes, me apersoné en el lugar de los hechos con la finalidad de corroborar la legalidad de dichar diligencia" , explicó. "Al arribar al sitio, pude confirmar que sin la presencia de policías de investigación de la Ciudad de México, quienes arribaron posteriormente a mi llegada, se buscaba llevar a cabo la diligencia, al amparo de un oficio interno".

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el intento de arresto de Corral es una especie de venganza de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien acusó de mantener una alianza con el ex mandatario priista de esa entidad, Cesar Duarte.

"La actual gobernadora de Chihuahua y Duarte están aliados en contra de Corral, porque Corral fue el que promovió las acusaciones en contra de Duarte, que tuvo que irse a Estados Unidos y allá fue detenido, extraditado, se trajo a Chihuahua y aquí se le liberó creo ya” , comentó en su conferencia matutina. "Es una especie de venganza porque yo no les voy a hablar de la cuestión legal. Yo les voy a hablar de la realidad política, porque lo otro es lo que llaman la ley, es la ley cuando les conviene, ¿no?”.

López Obrador justificó la intervención de Ulises Lara, afirmando que no pueden realizar detenciones policías de ningún estado sin tener antes un procedimiento de colaboración con la Fiscalía capitalina.

"Sin informarles, sin decirle nada a la Procuraduría de la Ciudad de México, policías de Chihuahua quisieron detener a Corral. Esto tiene que ver con diferencias políticas que vienen de tiempo atrás”, aseguró el mandatario. “Si no había un procedimiento, no pueden venir policías judiciales de ningún estado a detener aquí sin llevar a cabo un procedimiento de colaboración con la Fiscalía o Procuraduría, en este caso de la Ciudad de México. Entonces, eso es lo que sucedió”.

El mandatario explicó que el intento de captura de Corral se realizó en estos momentos para tratar de evitar que rinda protesta como senador de Morena en la próxima Legislatura, que inicia funciones el primero de septiembre.

“Como son pleitos políticos y de venganzas, al estar a punto de tomar posesión como senador Corral, ya para enjuiciarlo tendrían que desaforarlo. Y, como faltan unos días para que lo designen o nombren o elijan senador, pues se apresuraron, porque una vez que esté en la cárcel ya no puede ser senador”.

El exgobernador de Chihuahua declaró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) intervino para salvaguardar su integridad física y libertad, tras un intento de detención por parte de autoridades chihuahuenses.

En X (antes Twitter), Corral aseguró no haber cometido delito alguno y denunció lo que considera una persecución política en su contra.