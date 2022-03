Aguas, Chamaco: Fox advierte a Samuel García tras detención de “El Bronco”

Este martes el ex presidente de México, Vicente Fox Quezada (2000-2006) lanzó una advertencia al gobernador de Nuevo León, Samuel García luego de la detención del ex candidato presidencial, Jaime Rodríguez Calderón mejor conocido como “El Bronco”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ex mandatario escribió lo que parece ser una advertencia a la pareja de Mariana Rodríguez, y dejó entre ver que el canibalismo político no es algo nuevo, pues comparo la detención de “El Bronco” con la de Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León.

Recordemos que Medina fue aprehendido durante el mandato Jaime Rodríguez por los delitos de daños al patrimonio del estado, peculado y ejercicio indebido de funciones, y en enero de 2017 ingresó al penal de Topo Chico, el cual se considera en ese entonces una de las cárceles más peligrosas por la pelea entre cárteles.

“Más marranadas, canibalismo puro: Bronco a Medina...... El "chamaco a Bronco. Aguas "chamaco" estas muy joven para meterte entre las patas de los caballos!!” escribió Vicente Fox.

AMLO decide no “meterse” en el caso de “El Bronco”

El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió su opinión sobre la detención de Jaime Rodríguez, mejor conocido como “El Bronco”, por lo que aseguró que no se meterá en el caso debido a que no está relacionado con el Gobierno Federal, asimismo el mandatario aprovechó para declarar que se debe investigar bien sobre la culpabilidad del ex candidato, ya que no se debe “utilizar la ley para venganzas”.

Durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador dejó muy claro que el caso del exgobernador de Nuevo León es un caso que solo le pertenece a las autoridades del estado, por lo que el Gobierno Federal no estará involucrado en el asunto.

“Es un asunto del estado de Nuevo León, de las autoridades… Yo me enteré ayer ya cuando lo habían detenido porque no es nada vinculado con el Gobierno Federal… Se tiene que informar bien sobre las causas; lo que siempre recomiendo es que no se debe utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad” detalló López Obrador.

El titular del ejecutivo manifestó que las autoridades de Nuevo León se deben de informar sobre los motivos y causas de este caso, y sobre todo presentar las pruebas para que todo sea de manera transparente e informar a la población sobre los avances del asunto, debido a que se trata de un tema muy importante.

El mandatario reprobó las fotos que se difundieron de Jaime Rodríguez, ya que “afecta la dignidad de las personas”.

Finalmente, resaltó que no intervendrá en el caso, ya que es un asunto del estado, por lo que decidió respetar “la soberanía” de la entidad.