Fox compara a AMLO con Echeverria por 'populista'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente, Vicente Fox comparó al próximo mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, con otros exgobernantes como José López Portillo y Luis Echeverría, “no se le quita lo populista” agregó.

Esto luego de que López Obrador dijo que pedirá a las compañías aéreas que bajen el precio de los boletos, comentario que a Fox no le pareció y lo hizo saber en su cuenta de Twitter.

También te puede interesar: Cae el coautor del asesinato del esposo de Sharis Cid

“Dando órdenes, bajando precios por ocurrencia, ¡y todavía no es presidente! Recordemos el manoseo de la economía por López Portillo y Echeverría, ¡el quebranto fue monumental! No se le quita lo populista”, manifestó el expresidente.

Dando órdenes, bajando precios por ocurrencia, ¡y todavia no es presidente! Recordemos el manoseo de la economía por Lopez Portillo y Echeverria, ¡el quebranto fue monumental! No se le quita lo populista. https://t.co/jpM1pVFk4y — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 13 de octubre de 2018

Cabe recordar que esta no sido la única ocasión en la que Vicente Fox pone en duda o cuestiona las declaraciones del presidente electo pues la más reciente fue cuando se burló de AMLO, porque supuestamente pronunció mal la palabra "fracking". "Ándale tú ¡¡ No conoce la palabra, no la sabe pronunciar y menos tiene idea de que se trata", dijo en la misma red social.

'Es una pen... consulta del nuevo aeropuerto de México': Fox

Vicente Fox, ex presidente de México, advirtió que no votará la consulta en torno al Nuevo Aeropuerto Internacional de México, impulsado por el equipo de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo; acusó al tabasqueño de haber sido uno de los culpables de no poder concretar una obra así entre los años 2000 y 2006.

'Yo no voy a votar esa pendejada, es una jalada...'

'Yo no voy a votar esa pendejada, es una jalada, es un engaño a los mexicanos, no es correcto lo que se está planteando', declaró Fox.