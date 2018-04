Fox está nominado a los 'Oscar del internet' por video de Trump

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los mensajes y videos que el ex presidente Vicente Fox envió a Donald Trump le valieron una nominación a los Premios Webby, que se otorgan año con año, a los mejores productos de internet.

Fox fue nominado en la categoría Mejor Presentador o Invitado Web, y compite contra otros cuatro proyectos. Los videos en los que aparece el ex presidente se subieron a través del canal de YouTube Super Deluxe, una página estadounidense de sátira, informa el portal Milenio.com.

También te puede interesar: Ex jefes de gobierno se encuentran el hotel y esto pasa

El New York Times ha calificado a los Premios Webby como "los Oscar del internet", pues desde hace 22 años los otorga la Academia de Artes y Ciencias Digitales (IADAS, por sus sigles en inglés) de Estados Unidos.

La IADAS está compuesta por los miembros de la junta ejecutiva -que incluye a expertos en web, empresarios, visionarios y celebridades-, y los miembros asociados, que son todos los ganadores de ediciones nateriores, nominados y otros profesionales de internet.

Cada año, los Webby reconocen a sitios de internet, videos, publididad, medios, redes sociales, sitios web para móbiles y apps, juegos y podcasts. En cada una de estas categorías existen otras subcategorías.

Además, hay dos premios honoríficos: el Premio Webby y la elección del público. Vicente Fox está nominado en la categoría de videos y sub categoría de Mejor Presentador o Invitado.

El ex presidente mexicano compite contra otros sitios como Tested.com, donde Adam Savage, uno de los MythBusters (programa de Discovery Chanel); Good Mythical Morning, un programa de entretenimiento donde se invita a actores, cantantes y distintas personalidades; First we feast's "Hot Ones", con el presentador Sean Evans quien invita a actores y actrices a hacer un reto del picante; y por último Refinery29 con su serie Try living with Lucie.