Vicente Fox llama ‘dama de compañía’ a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García

El expresidente mexicano Vicente Fox Quesada ha vuelto a estar bajo la lupa mediática tras compartir una publicación de Pedro Ferriz H, donde se menciona una investigación contra la aspirante presidencial por Movimiento Ciudadano.

En la publicación compartida por Fox, este se refiere a Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, como "dama de compañía".

En la publicación hecha por Ferriz H, promete revelar detalles sobre el pasado, la familia y supuestas conexiones con el narcotráfico de Samuel García, así como destacar aspectos de las empresas exitosas de los hermanos de Mariana Rodríguez.

El periodista amenaza con exponer información detallada sobre el gobernador con licencia y su círculo cercano.

Ante estos señalamientos, la esposa de Samuel García y madre de Mariel respondió tajantemente, rechazando la etiqueta de "dama de compañía".

En su respuesta, acusó a Fox de ejercer violencia y señaló la fecha como el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.