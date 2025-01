Víctimas de Marilyn Cote se manifiestan ante retrasos en audiencias

Víctimas de la falsa psiquiatra Marilyn Cote se manifestaron este jueves afuera de la Casa de Justicia de Cholula, en Puebla, para expresaron su frustración por las audiencias, las cuales, acusan han sido pospuestas en dos ocasiones

A los afectados se les unió el conocido influencer ‘Mr. Doctor’, quien hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que aceleren el proceso legal contra Cote, ya que la gente aún busca justicia por los daños sufridos.

En redes sociales, circula la declaración de una de las afectadas, identificada como Concepción. La mujer declaró ante los medios que Cote la diagnosticó con esquizofrenia.

Ante este pronóstico médico, emitido por una supuesta profesional, Concepción no tuvo más opción que dejar de manejar su vehículo, así como alejarse de sus seres queridos por casi una década y soltar una gran cantidad de dinero por un ‘tratamiento’.

“Marilyn Cote me diagnosticó esquizofrenia y me aislé por miedo a hacerle algo a mi familia. Me dijo que jamás podría manejar y su tratamiento fue carísimo. Todo fue mentira”, relató la mujer afectada.