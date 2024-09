Videos: arrojan botella de agua a AMLO durante visita a Veracruz.

Al inicio de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) trabajadores del Poder Judicial lo increparon a gritos de “traidor” y “dictador”, e incluso, uno de los manifestantes le arrojó una botella de agua a su paso, misma que el mandatario logró esquivar.

En los videos que circulan en redes sociales, se puede ver cómo el presidente saludaba a la gente cuando de reepente, notó que la botella de agua se dirigía hacia él y dio un paso atrás, esquivándolo. También se capta el momento en que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, trata de cachar la botella, sin lograrlo.

Afortunadamente, el presidente salió ileso y continuó saludando a la gente.

No quiero ser caudillo ni jefe máximo: AMLO

Andrés Manuel López Obrador se despidió de sus simpatizantes en el estado de Veracruz, asegurando que no aspira a ser un "caudilllo" una vez que entregue la banda presidencial. La visita también incluyó protestas y gritos de "traido" por parte de trabajadores del Poder Judicial.

Durante el acto, enfatizó que su ciclo en el poder está por concluir y manifestó su satisfacción por entregar el liderazgo del país a Claudia Sheinbaum.

López Obrador, quien ha mantenido una fuerte presencia política durante más de cuatro décadas, declaró sentirse tranquilo y confiado en el futuro de México bajo la dirección de Sheinbaum, a quien describió como una mujer "extraordinaria, excepcional, preparada, con experiencia y honesta".

El tabasqueño insistió en que no hay motivos para temer cambios drásticos, ya que los programas sociales del Gobierno de Bienestar continuarán su marcha.

"En poco tiempo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, va a ser la mejor presidenta del mundo",

afirmó López Obrador con seguridad, provocando el entusiasmo de los presentes. La multitud, que lo acompañó durante su discurso, le pedía que no se fuera, pero él reiteró su decisión de retirarse de la vida pública activa: "No te vayas, no te vayas", le coreaban sus seguidores.

Sin embargo, el presidente dejó claro que no traicionará sus principios ni buscará perpetuarse en el poder.

“Soy maderista. No quiero ser hombre fuerte, no quiero ser caudillo, no quiero ser jefe máximo, mucho menos cacique”.

López Obrador adelantó que su retiro será en Palenque, Chiapas, donde dedicará su tiempo a escribir una investigación sobre la grandeza cultural de México.

No obstante, aclaró que no recibirá visitas ni atenderá a amigos, debido a la enorme cantidad de personas que le han manifestado su apoyo a lo largo de su carrera.

“Si le abro la puerta a una familia, le tengo que abrir la puerta a todos, entonces ya no trabajo”,

comentó con tono relajado.

(Con información de Reforma y redes sociales)