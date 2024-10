Vinculan a proceso al estafador de citas en línea de Monterrey

El defraudador, que fue detenido por un caso de 938 mil pesos, quien contactaba a mujeres en aplicaciones de citas para enamorarlas y convencerlas de invertir su dinero y conseguir mayores rendimientos, hoy fue vinculado a proceso y quedó internado en el Penal de Apodaca.

A Valentín, de unos 44 años, le fue girada una orden de aprehensión con la que fue detenido el viernes en la noche en el sector de Valle Oriente.

Una fuente allegada al caso dijo que la Fiscalía General de Justicia tendría al menos otras dos denuncias contra el hombre, y habría más defraudadas por montos millonarios.

Durante la mañana de hoy el imputado fue llevado a una audiencia ante un Juez de Control, quien al calificar de legal la detención y las pruebas suficientes, lo vinculó a proceso por el delito de fraude con un monto de 938 mil pesos de una sola carpeta de investigación.

El informante aseguró que como medida cautelar se pidió la prisión preventiva y se fijaron 45 días para el cierre de la investigación complementaria. Una de las víctimas que pidió el anonimato dijo que conoció a Valentín en abril del año pasado, a través de la aplicación Bumble.

Mencionó que comenzó una relación con él, y por la confianza que sentía, le abrió las puertas de su casa y hasta conoció a su familia.

"Empecé a salir con él, yo estaba en una situación muy vulnerable por cambio de trabajo, una enfermedad, mi ex esposo y mis hijos. En resumen, él se aprovechó de mi situación tan complicada en la que estuve y me empezó a convencer de que hiciera inversiones, porque tenía que ver por mis hijos y ver a futuro" , detalló la mujer.

Al saber que tenía ahorros en el banco, la convenció de sacarlo porque ahí no le darían nada, y comenzó a darle dinero para invertir.

"Me fue convenciendo con una inversión y me daba un retorno y así fue avanzando hasta que me estafó todo mi dinero, todos mis ahorros de mi vida; y son millones y no soy la única", comentó.