Volaris y Viva Aerobús mienten sobre cobro de equipaje de mano: Profeco.

CIUDAD DE MÉXICO.- Profeco suspendió a Volaris y Viva Aerobús por cobrar el equipaje de mano. Las aerolíneas respondieron a Profeco afirmando que no hacían tal, provocando que la Procuraduría revirará el argumento: Volaris y Viva Aerobús mienten.

Los argumentos que dieron Volaris y Viva Aerobús por los que supuestamente afirman que no incumplen con la ley y que no cobran a los pasajeros por el equipaje de mano son falsos, reviró la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En replica a las respuestas que dieron las dos aerolíneas, horas después de que Profeco colocó sellos de suspensión en los mostradores de San Luis Potosí y Puerto Vallarta de esas aerolíneas, la Procuraduría dijo que tienen tarifas en las que no respetan el derecho de los pasajeros de usar equipaje de mano.