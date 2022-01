Voy a resistir, soy inocente: Del Río Virgen habla por primera vez desde la cárcel

José Manuel del Río Virgen, secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado denunció que se encuentra “secuestrado” al interior del Penal en Veracruz ya que solo le dan de comer una vez al día y comparte la celda con más de 20 personas, a su vez reconoce que su capacidad de resistencia da para más y se encuentra con la conciencia tranquila al reiterar su inocencia.

“Él así llamó, me tienen secuestrado en este espacio. He compartido, digamos, la celda con más de 27 personas dentro. Me dan de comer solamente una vez al día y creo yo que lo están haciendo bien, pero mi capacidad de resistencia es muy amplia. Voy a resistir, soy plenamente inocente, Eduardo, me dijo. No tengo nada de qué arrepentirme”, manisfestó Ramírez Aguilar.