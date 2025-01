Vuelve la tómbola: Senado elegirá candidaturas para elección del Poder Judicial.

Este viernes 31 de enero, la Mesa Directiva del Senado llevará a cabo la insaculación de los aspirantes a personas juzgadoras que no pasaron por el proceso de evaluación del Comité del Poder Judicial.

La sesión, programada para las 11 de la mañana en el Salón de Plenos, se realizará de manera pública y contará con la certificación de un notario, según informó el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

El legislador explicó que esta decisión responde a la suspensión del procedimiento por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial, el cual argumentó que debía acatar una resolución judicial.

Ante esta situación, la Mesa Directiva del Senado asumirá la tarea de insacular a los más de mil aspirantes a jueces, magistrados y ministros sin llevar a cabo entrevistas o valoraciones adicionales.

declaró Fernández Noroña al término de una reunión con la Junta de Coordinación Política.

El proceso será transmitido por el Canal del Congreso, permitiendo el seguimiento en tiempo real. No obstante, la resolución del Tribunal Electoral generó críticas debido a que permitirá que los aspirantes ingresen a la tómbola sin una evaluación previa, lo que pone en entredicho los criterios de selección.

Fernández Noroña dijo que a más tardar el 4 de febrero, la Mesa Directiva remitirá los listados de ternas y duplas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para su aprobación, lo que deberá verificarse hasta el 6 de febrero.

Para el caso de que la Corte no apruebe los listados o no los someta a trámite, agregó, se tendrá por actualizada la afirmativa ficta, “lo que quiere decir que quedan aprobados los aprueben o no”.