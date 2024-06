Wall Street Journal: inversionistas temen que AMLO siga gobernando

Inversionistas y opositores están expresando su preocupación de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podría intentar gobernar detrás de escena, según un artículo reciente del periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ).

Este análisis está en el texto "El presidente de México lo llama una gira de despedida. Sus críticos ven un movimiento de poder", de José de Córdoba.

El artículo señala que AMLO parece estar estableciendo la agenda inicial de Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta electa, mientras se prepara para utilizar la mayoría de su partido para reformar la Constitución antes de dejar el cargo en octubre. Los analistas políticos sugieren que esto podría permitir a AMLO mantener influencia significativa después de su mandato.

