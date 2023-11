Xóchitl acusa trato VIP de AMLO con Claudia Sheinbaum

Xóchitl Gálvez alzó la voz contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, al declarar que no existe un principio de imparcialidad de su parte, a raíz de una visita que realizó la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional, el día de ayer.

“Claro que el presidente no contempla ningún principio de imparcialidad, el presidente me ha atacado” , destacó la precandidata de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’.

“Pues va a recibir instrucciones. No la disimulan, ella es incapaz de tomar una decisión por sí misma y le tienen que dar línea, como le dieron línea de que no fuera a la FIL, seguramente ya le dieron línea de qué hacer, es la verdad”.

Dijo que ahora que se habla de la violencia contra Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, Xóchitl Gálvez, aseguró que López Obrador ha sido un hombre violento con ella.

Gálvez declaró que ahora que le dieron visibilidad y peso a los comentarios de Fox contra Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García,

Sobre el ex presidente Vicente Fox, comentó que escribió un mensaje fuera de lugar contra Rodríguez y negó que lo dicho por éste afecte su campaña.