Xóchitl Gálvez acusó de machista al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su ´Mañanera’ dijo que la senadora panista será la candidata del Frente Amplio por México.

En un video publicado en sus redes sociales, la política hidalguense exigió respeto al mandatario federal al asegurar que solamente respeta a las mujeres que él impone.