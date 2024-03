Xóchitl Gálvez denuncia a hijos de AMLO por corrupción en el Tren Maya

Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la república por el bloque opositor, anunció que presentó una denuncia en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La querella, detalló en conferencia de prensa, es por su presunta participación en la venta de balasto para la construcción del Tren Maya, el cual no cumple con la calidad requerida y por el que habrían obtenido una ganancia indebida.

La acusación, indicó, involucra a dos hijos del presidente, a dos de sus sobrinos y a un empresario que es el que ha proveído la mayor parte del balasto para colocar las vías.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México indicó que se debe explicar cómo es que el Tren Maya pasó de un costo estimado de 120 mil a 500 mil millones de pesos.

Cuando estuvo en campaña en 2018, recordó Gálvez, López Obrador prometió acabar con la corrupción, pero a unos meses de que termine su Administración no hay personas sentenciadas ni redes desarticuladas.

Y reta a Almirante Ojeda a que solicite a AMLO pruebas sobre fentanilo

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí se produce fentanilo en el México, Xóchitl Gálvez retó al Secretario de la Marina, Rafael Ojeda, a pedirle las pruebas al Titular del Ejecutivo, tal como lo hizo con ella.

En conferencia de prensa, la candidata opositora dijo que quería ver si el Almirante tiene el mismo valor de exigirle evidencias al presidente o solo lo hizo con ella por tratarse de una mujer.

En una entrevista en el programa 60 minutos, de la cadena estadounidense CBS, López Obrador aceptó que se produce fentanilo en México, algo que había sido negado no solo por él, sino por integrantes de su Gabinete, entre ellos el Almirante Ojeda.

El pasado 15 de marzo, después de que Gálvez declarará que el fentanilo sigue entrando por las aduanas del País, ahora bajo control de la Secretaría de Marina, el titular de esa dependencia le pidió que presentará las pruebas de sus dichos.

The head of the DEA says Mexican cartels are mass producing fentanyl that’s entering the U.S., but the president of Mexico lays part of the blame on the U.S. https://t.co/04SjI3K3EC pic.twitter.com/i7ygnqFmCY