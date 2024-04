Xóchitl Gálvez: 'me disculpo sobre el contenido del video'

Durante un acto de campaña en el Valle de México, la candidata presidencial respaldada por PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, ofreció disculpas por el comportamiento pasado de su hijo, Juan Pablo Sánchez Gálvez.

Hace un año, él fue captado en un video profiriendo insultos en un estado inconveniente. Gálvez, escoltada por Alejandro "Alito" Moreno del PRI, enfatizó que tomó medidas disciplinarias en su momento, pero subrayó la importancia de que su hijo comprenda las consecuencias de sus acciones.

Este miércoles trascendió un video donde Juan Pablo Sánchez Gálvez, en estado inconveniente, lanza insultos e intenta agredir a personal de un establecimiento.

The last thing @XochitlGalvez needs in her already disappointing presidential campaign: her son - who according to Xochitl doesn't drink a drop of alcohol - is recorded harrassing and insulting a waiter. pic.twitter.com/OMygZ9p5JB