Xóchitl Gálvez ofrece un plan de seguridad alejado de la estrategia de guerra y del "abrazos no balazos"

La candidata del Frente Opositor, Xóchitl Gálvez, presentó su plan de seguridad con un enfoque distinto al de anteriores administraciones. En su conferencia, destacó que su estrategia busca distanciarse tanto de la confrontación directa con el narcotráfico como del enfoque de "abrazos no balazos" promovido por gobiernos anteriores.

Gálvez delineó 15 puntos clave que conforman su plan de seguridad, dirigido a abordar la compleja situación de un país donde al menos un 30% del territorio está bajo la influencia de la delincuencia organizada.

"Yo voy a proteger a los ciudadanos, no es la guerra de Calderón, lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a las Policías municipales. ¿Por qué no lo hizo este Gobierno? ¿Por qué no hicieron una propuesta similar a la que estoy haciendo?

"Échale un ojo a la cantidad de personas que la Guardia Nacional ha detenido y es mínima en los estados, mínima. No es guardia, realmente no ayuda a la detención. O sea, yo no voy con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO", indicó la abanderada presidencial de Oposición, Xóchitl Gálvez.