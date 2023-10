Xóchitl Gálvez se une a la protección electoral de la Sedena

Tras varios días de incertidumbre, por fin la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aceptó la protección por parte de una escolta de la Sedena durante el periodo electoral para las elecciones presidenciales del próximo año.

Después de que el Presidente López Obrador sugiriera el resguardo, la senadora del PAN se entrevistó el mediodía de ayer con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, con quien convino su resguardo con una célula encabezada por un teniente coronel.

Según detalló la abanderada del FAM, se le proporcionará resguardo militar en los estados de Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Baja California, Chiapas, Michoacán, Sonora y Jalisco.

‘Sí acepto un apoyo de seguridad, sobre todo en las zonas donde tenemos riesgos. O sea, sí me interesa que cuando llegue a Culiacán no esté con esa angustia de qué está pasando allá’, argumentó Gálvez en entrevista.

Me reuní con el general Secretario de @SEDENAmx , @Luis_C_Sandoval , para hablar sobre la protección que me ofreció el gobierno. Aquí te lo cuento. https://t.co/rqlfwEYUJn

'Los militares que la van a acompañar, ¿estarán armados?', se le preguntó.

'Supongo que la escolta que me pondrían en algunos estados, sí, la verdad. Lo que me están ofreciendo es una escolta'.