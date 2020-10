Yerno de Esther Gordillo aclara que RSP no quiere ser oposición de la 4T en México

Guadalupe Irízar

Ciudad de México.- Fernando González, presidente del nuevo partido político Redes Sociales Progresistas (RSP) y yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, admite que no quieren ser oposición a la 4T, sino una "opción" con ideas y métodos para consolidar el cambio de régimen iniciado en 2018.

"Nosotros tenemos la convicción de que en el 2018 inició una revolución pacífica que está ordenando un cambio de régimen y hay que, creo, aportar ideas, métodos, ser creativos en hacia dónde llevamos esta sociedad. Hoy día vivimos en un mundo polarizado que se está complejizando aún más por la pandemia. Debemos estar en condiciones de aportar nuevas ideas y nuevas formas para llevar este cambio de régimen a buen término", señala.

En entrevista con REFORMA y a pregunta expresa de si se colocan en la oposición a la 4T, el dirigente de RSP contesta: "Somos opción".

González, líder de la organización que obtuvo anoche su registro por una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), asume que hay quien lo considera un partido de la familia de Gordillo y que a él lo identifican siempre como "el yerno".

Además, admite sin dudar que sin su suegra y sus vínculos políticos no hubiera sido posible construir esa agrupación.

Sin embargo, aclara que la maestra no está afiliada a RSP, está "en otro nivel", pero reconoce que fue también un trabajo de la familia Gordillo, dedicada a la política, en donde la labor de su esposa Maricruz y de su hijo René al crear una red de más de 100 mil jóvenes fue fundamental para construir el partido.

"Hay gente que nos quiere y hay gente que no nos quiere, y está bien, pero somos una familia que nos amamos y trabajamos unidos. Yo te digo con mucha franqueza: sin los vínculos de la familia, el partido no se hubiese podido construir", menciona.