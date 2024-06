“Yo no di orden a la UIF”, AMLO niega persecución contra Loret de Mola

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista una persecución del Gobierno contra el periodista Carlos Loret de Mola y aseguró que no dio ninguna orden a la UIF para que lo investigara.

"Esa institución a mí me ha revisado mis cuentas desde hace 20 años. Yo no tengo necesidad, ¿que voy yo andar ordenando que se investigue a Loret de Mola ? Si es de dominio público que se trata de un periodista muy rico que hace periodismo al servicio de intereses creados" , comentó López Obrador en conferencia mañanera.

"Termino nada más diciendo algo. Ayer o antier, creo que antier, salió Carlos Loret de Mola a decir que estaba siendo perseguido por el Gobierno, falso , nosotros no perseguimos a nadie. Puede ser que esta institución que tiene ese trabajo de ver movimiento extraños en las cuentas es una oficina de investigación financiera para cuidar lo relacionado con el lavado de dinero ” .

AMLO niega investigación contra Loret "¡Falso! Nosotros no perseguimos a nadie", respondió el presidente @lopezobrador_ al periodista @CarlosLoret , quien acusó que la UIF inició una investigación en su contra, sin embargo el mandatario afirmó que esa institución también le ha… pic.twitter.com/ByRE6dfkkg

El sábado pasado, Peniley Ramírez publicó en Grupo REFORMA que la UIF indaga desde el 8 de febrero pasado a Loret, su esposa Berenice Yaber, y a Víctor Trujillo, quien caracteriza a "Brozo" en programas del canal de YouTube Latinus.

Apenas el 5 de junio, se giraron nuevos oficios para investigar a las empresas Latinus Media Radio y Latinus Media MX Hub, destacó la columnista de REFORMA.

Tras conocerse que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga desde febrero al periodista Carlos Loret de Mola, el conductor de Latinus acusó una persecución y "bajeza" del Gobierno por su trabajo periodístico.

No hay una investigación de la UIF contra ninguno de los hijos de López Obrador. Ni José Ramón, el de la Casa Gris. Ni Andy ni Bobby, los de #ElClan que han traficado con influencias. ¿Por qué no le han congelado las cuentas a Amílcar Olán, su empresario favorito, su…

"Ya no es sólo persecución y acoso contra periodistas. Esto es una bajeza, una cobardía. ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde quiere llegar el régimen para intentar callarnos?" , posteó en X el conductor de Latinus.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que tanto Loret de Mola como Víctor Trujillo perdieron la credibilidad del pueblo al definirse por el conservadurismo y entregarse a la mentira.

En #LaMañanera | El presidente López Obrador descarta un persecución en contra de Carlos Loret de Mola, indicó que él no ordena investigaciones en contra de nadie pic.twitter.com/zc8QtvlKrn

“Nosotros no investigamos a nadie, no hay censura para nadie, que no nos agarren a nosotros de excusa, de pretexto. Lo que les sucedió a todos ellos es que le faltaron al respeto al pueblo y perdieron mucha credibilidad” .