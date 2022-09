Yo nunca me he reunido con Rosa Icela: María Elena Ríos desmiente a AMLO

Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido hace tres años, recibirá protección federal y que su caso ya fue atendido por la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) Rosa Icela Rodríguez, sin embargo dicha reunión fue desmentida por la víctima, ya que asegura que nunca ha visto a la funcionaria.

A través de su cuenta de Twitter, Elena Ríos externó que esperará el transcurso del día para que la “gente” del mandatario la contacte para resolver el tema de seguridad y su última orden de aprehensión.

“Esperaré en el transcurso del día de #hoy 21 de septiembre, me busquen por parte del Presidente @lopezobrador _ como lo acaba de externar hace algunos minutos en su conferencia matutina, para poder resolver la última orden de aprehensión y las medidas de seguridad”, se lee en la publicación.

Asimismo, dejó claro que nunca ha tenido la dicha de tener una reunión con la titular de la SSPC para que su caso se atienda, como tantas veces ha pedido.

Además dejó claro que agradecería que se atendería su situación legal a la brevedad, ya que lleva tres años luchando y el crimen continúa impune.

“Presidente aclaro en este hilo que no NUNCA me he reunido con @rosaicela_ pero agradezco mucho si mi caso se atiende a la brevedad posible. Ya son tres años de #impunidad”, declaró la saxofonista.

López Obrador mencionó en su “mañanera” que él mismo pidió que se atendiera el caso de María Elena Ríos.

“Yo pedí que se le atendiera, yo recibí el informe, si no es así, hoy mismo lo voy a ver”, expresó el titular del ejecutivo.

Mientras que Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, agregó que la saxofonista también mantuvo una reunión con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y que cuenta con el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas.