Zayn Malik rinde emotivo homenaje a Liam Payne en su Gira Stairway To The Sky

Zayn Malik ofreció un conmovedor homenaje a su ex compañero de One Direction, Liam Payne, durante su primer concierto desde la trágica muerte del cantante. El evento tuvo lugar en el Leeds O2 Academy, en Inglaterra, como parte de la gira Stairway To The Sky.

Frente a un telón con la frase: "Liam Payne 1993-2024. Te amo, hermano", acompañada de un corazón rojo, Zayn dedicó el momento a su amigo fallecido. La interpretación de la canción "Stardust", con el verso "Feels like stardust floatin' all around us" (Se siente como polvo de estrellas flotando a nuestro alrededor), conmovió profundamente a los asistentes, muchos de los cuales crecieron escuchando a la icónica banda británica.

Cabe recordar que Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre tras un accidente en un hotel de Buenos Aires, Argentina. A raíz de la pérdida, Zayn, de 31 años, pospuso el inicio de su gira, reprogramando las fechas estadounidenses para enero de 2025.

"Dada la dolorosa pérdida que sufrí esta semana, decidí posponer la etapa estadounidense de la gira Stairway To The Sky. Pronto compartiré las nuevas fechas", expresó el artista.

La gira incluye 11 fechas entre Reino Unido y Estados Unidos, culminando en suelo británico el 9 de diciembre y continuando en Norteamérica el próximo año hasta el 3 de febrero.

El tributo no se limitó al escenario. Días antes, los ex miembros de One Direction -Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik- se reunieron en un funeral privado en la iglesia St. Mary’s, en Amersham, para despedir a Payne.

La ceremonia y el emotivo homenaje marcaron un momento significativo, recordando el vínculo eterno entre los integrantes de One Direction y el legado de Liam Payne en la música.

(Con información de Reforma)