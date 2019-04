Zonas Económicas Especiales, 'eran barril sin fondo': AMLO

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy, como anticipó este diario, la desaparición de las zonas económicas especiales, al señalar que sirvieron para hacer negocios, comprar terrenos y derrochar recursos. Aseguró que “ya nadie va a hacer negocios al amparo del poder público”.

Cuestionado sobre ese proyecto del sexenio pasado, el presidente afirmó que “eran supuestamente para ayudar, pero nunca hicieron nada por ayudar, hicieron negocios, compraron terrenos y derrocharon recursos, no se benefició en nada", publicó La Jornada.

A una pregunta directa sobre si desaparecen por completo las zonas económicas especiales, respondió. “Sí, totalmente, y estoy esperando que se apruebe la Ley de Austeridad, si veo que pasa el tiempo y no se aprueba, como depende de nosotros, memorándum, memorándum interno, para que nadie vaya a pensar que es lo mismo. No, el cambio va. No es fácil, pero va. Se oponen, ya nadie va a hacer negocios al amparo del poder público. Es que tenían tomado, secuestrado al gobierno”.

El proyecto para crear siete Zonas Económicas Especiales (ZEE), lanzado el sexenio pasado para impulsar el desarrollo del sureste de México, quedará formalmente enterrado con un decreto presidencial que ya analiza la consejería jurídica del Ejecutivo federal.

En lugar de esas zonas se creará una zona libre con seis parques industriales a lo largo del istmo de Tehuantepec –que une los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz–, una de las regiones de mayor rezago en el país.

El futuro de esas zonas es que se va a decretar su desaparición , puntualizó Rafael Marín Mollinedo, responsable del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y de las ZEE.