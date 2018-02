SIPSE.com

Mérida, Yucatán.- El Comité Permanente del Carnaval anunció que este viernes 9 y sábado 10 se realizará la entrega de boletos gratuitos a las personas interesadas en asistir al concierto que ofrecerá Christian Nodal, el próximo 13 de febrero, en el Centro de Espectáculos Montejo, ubicado en el interior de Plaza Carnaval.

El punto de entrega será en la entrada de Plaza Carnaval (en plaza Izamal). Solamente aquí se darán los boletos, con un máximo de dos tickets por persona.

El horario de entrega será a partir de las 18:00 horas.

El Carnaval de Mérida está programado del 7 al 14 de febrero de 2018.

El miércoles pasado arrancó con éxito con la coronación de los reyes, Mosk Marrero I y Tony Nusa I; además de la Quema del Mal Humor, esto en el llamado “Centro de Espectáculos Carta Clara“. Después, se presentó ante los meridanos el famoso grupo de cumbia Los Ángeles Azules.

En tanto los desfiles en Plaza Carnaval se mantienen al igual que el año pasado, siendo el Viernes de Corzo, Sábado de Fantasía, Domingo de Bachata, Lunes Regional y el Martes de Batalla de Flores, además del tradicional Entierro de Juan Carnaval, al terminar los festejos.

Cabe destacar, que el Ayuntamiento dijo que para el concierto de Christian Nodal no se permitirá el ingreso a las personas que no cuenten con boleto.

Nodal es conocido por temas como "Probablemente" (que canta con David Bisbal), " Te fallé", "Me dejé llevar" y su superéxito "Adiós amor".

