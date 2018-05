Óscar Chan/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Los delincuentes que asaltaron en días pasados una residencia en el norte de la ciudad, huyeron a Quintana Roo, según seguimiento que se les dio a su escape por medio del sistema de videovigilancia de “Escudo Yucatán”, además de que gracias a las cámaras ubicadas afuera de la residencia se ha logrado un avance importante en las investigaciones sobre este caso, según indicó la Secretaría General de Gobierno (SSG).

Como publicamos, en días pasados se cometió un atraco a mano armada a una vivienda de residencial “Privada Campestre”, al norte de la ciudad, donde los delincuentes amordazaron a un niño de 12 años y a la sirvienta, llevándose una caja fuerte que estaba empotrada en una pared, la cual tenía en su interior dinero y alhajas. Los esposos Bernardo Cisneros Buenfil y Vivian López Vales, propietarios de la casa, no se hallaban porque asistieron a un concierto, pero al llegar casi a la medianoche encontraron el lugar revuelto y al hijo del matrimonio y a la doméstica amordazados.

Sobre este caso, la Secretaría General de Gobierno (SSG) informó que el Ejecutivo estatal redoblará esfuerzos e implementará un blindaje de seguridad en las fronteras para evitar que grupos delictivos se refugien en la entidad para cometer actos ilícitos.

Entrevistada al respecto, la titular de la SGG, Martha Góngora Sánchez, aclaró que anteayer sesionó el Grupo de Coordinación de Seguridad para abundar en más detalles sobre este tema y llegar a acuerdos que fortalezcan a los tres estados de la península en materia de vigilancia.

“Indistintamente de esto (el asalto), nosotros como Estado vamos a redoblar todavía más la seguridad en las fronteras, se hace necesario, al final yo sé que es molestoso para los ciudadanos que les estén revisando sus vehículos y el que verifiquen cuando son placas de otros estados, pero lo tenemos que hacer para cuidar a los yucatecos”, aseguró.

Sobre los responsables del robo registrado hace unos días, la SGG no descartó pero tampoco aseguró que estén relacionados con el caso de los tres colombianos que cometieron varios atracos en residencias de Cancún. “Yo no puedo responderles al respecto, no sé si son los mismos, ahora sí que hay que esperar a que avancen las investigaciones. Eso ya lo determinarán más adelante las indagaciones”, insistió.

La funcionaria estatal resaltó que lo que sí es importante es que los complejos habitacionales verifiquen que las empresas de seguridad privada que contraten para dar esa vigilancia, realmente sean compañías que tengan capacitación y profesionalización, pero sobre todo que estén dadas de alta ante la SSP.

Sobre la huida de los delincuentes a Quintana Roo, indicó que “lo que se nos complicó un poco fue la inmediatez de lo que había dentro del complejo habitacional. Lo que sí les puedo decir es que nosotros nos coordinamos con las fuerzas federales y estatales desde el momento que sucedió el incidente aquí en el Estado, nos coordinamos con la gerencia del complejo habitacional”, acotó.

Por último, dijo que “No hay que perder de vista que en ese complejo nosotros no entramos a patrullar las calles que están a cargo de una empresa de seguridad privada, entonces es posterior a que nosotros nos enteramos que pudimos involucrarnos”.