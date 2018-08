Cemento egipcio usado para casas yucatecas intoxica a los albañiles

Patricia Itzá/Milenio Novedades

MÉRIDA, YUC.- Albañiles aseguran que el cemento importado de África, específicamente de Egipto, que utilizan algunas constructoras para abaratar costos, principalmente en el municipio de Kanasín, les está generando un problema de salud al trabajar con este material

Son 20 obreros los que dieron a conocer la situación a través de un representante, la cual, al parecer, tiene una repercusión más seria, pues el líder del sindicato de alarifes de la CTM en Yucatán, Bernabé Chan Herrera, señaló que tienen conocimiento de los daños en la piel que causan los químicos y están solicitando a los constructores que son de otros estados pero que están desarrollando proyectos en la entidad que usen marcas nacionales que son menos dañinas.

“Hay dos marcas de cemento que se están utilizando, la misma cámara de la construcción e ingenieros que tiene experiencia en diversas obras están pidiendo que no se utilicen porque, además de que generan una reacción con la piel, no es recomendable porque no cumple completamente con la calidad para las proyectos, están en el límite de considerarse de mala calidad”, explicó Bernabé Chan.

Dijo que este insumo lo manejan empresas que no son del Estado y con el objetivo de abaratar la obra consiguen ese material, “ésta es la única explicación, ya que no hay justificación para comprar materiales baratos, pues la vivienda sigue en el mismo precio”.

“Los nuevos empresarios que van llegando, sobre todo en la zona de Kanasín, es donde están construyendo sus primeras obras; por disminuir el costo están consiguiendo el cemento importando, que cuesta alrededor de 100 pesos, monto menor comparado con el material hecho en el país, el cual es el que utilizan las empresas consolidadas en el Estado.”, precisó.

Cabe recordar que en junio del 2017 el precio del cemento tuvo un incremento de alrededor del 12%, por lo que las empresas constructoras comenzaron a buscar nuevos mercados para que la afectación por esta situación fuera mínima.

“Entendemos que esas empresas ya compraron el material necesario para concluir sus obras, pero hemos tenido pláticas en las que sugerimos que después de concluir sus obras ya no utilicen ese material que no es de calidad”, informó.

Por su parte Juan Moo Moo, representante de alrededor de 20 albañiles que se han quejado de presentar escoriaciones y quemaduras, aseguró que buscarán la respuesta de la delegación de la Secretaría del Trabajo y Salud para que intervenga y verifique la calidad de los materiales con los que se trabajan.

Como MILENIO NOVEDADES dio a conocer, según el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Armando Valencia Castillo, el uso del cemento egipcio en la industria de la construcción yucateca permitió que el costo de las casas se mantenga estable durante la primera mitad del año, sobre todo la vivienda de interés social y de nivel medio residencial.

Informó que su adquisición es más barata hasta en un 50% comparado con el nacional debido a que el importado se compra en 125 pesos el saco, cuando el mexicano tiene un precio de 214 pesos. En la entidad, en lo que va del año, se han traído alrededor de 12 mil toneladas de ese insumo, recalcando que “tiene un alto nivel de calidad”.