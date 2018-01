MÉRIDA, Yuc.- En un procedimiento abreviado, José J. P. V., de 22 años, fue hallado culpable de asesinar a golpes a su bebé porque no dejaba de llorar, en incidente ocurrido en marzo de este año en Umán.

La juez de control Diana Garrido Colonia lleva a cabo este miércoles la audiencia en la que dará lectura y explicación de la sentencia.

En la causa penal se menciona que los hechos sucedieron en una casa de la colonia Santa Cruz, de Umán. Presuntamente el sujeto golpeó al niño mientras su esposa María P. C., de 22 años, fue a su primer día de trabajo en una céntrica tienda de ropa.

José J. P. V., quien es desempleado, es conocido por sus vecinos como un sujeto que, además de embriagarse y drogarse con cemento plástico, ejercía violencia física contra su esposa y sus dos hijos menores de edad.

La tarde del miércoles 22 de marzo de este año, los vecinos vieron a comprando cervezas, ya que se quedó al “cuidado” de sus dos hijos. Horas después el niño fue encontrado inmóvil en su hamaca por la madre, quien llegó al hogar conyugal a las 10 de la noche, por lo que pidió ayuda a una vecina y juntas llevaron al menor a la clínica del IMSS de Umán, donde los médicos confirmaron que el infante había muerto.

Al se detenido, el padre confesó que había golpeado al bebé porque no dejaba de llorar.

“Sus llantos me cimbraban los oídos y por eso lo comencé a golpear para que se callara. No sé cuántas veces lo golpee, pero lo dejé de hacer hasta que ya no lloraba”, dijo el infanticida en sus primeras declaraciones.