Sin Fepade en Yucatán, Vicefiscalía recibirá denuncias

MÉRIDA, Yucatán.- Ante la falta de una agencia del ministerio público federal que atienda asuntos electorales, la Vicefiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la Fiscalía General del Estado, informó ayer que podrá recibir denuncias por ilícitos tipificados para ser atendidos por la federación y a su vez turnarlos a la agencia correspondiente, en la Ciudad de México.

El vicefiscal, Junior Arellano Santana expuso que lo anterior obedece a que en la entidad no hay una agencia del ministerio público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por lo que ha habido casos de personas que denuncian ante la Procuraduría General de la República (PGR) pero que después desconocen el seguimiento de sus querellas.

Explicó que algunos ilícitos considerados del orden federal son la destrucción de la credencial de elector; acciones que involucren a candidatos a diputados federales y a senadores, entre otros.

“Se presenta la denuncia, si nosotros vemos que es una cuestión de carácter federal inmediatamente la turnamos, en cambio aquí en la PGR tenemos conocimiento que todavía no hay una unidad de la Fedape, ellos reciben la denuncia y se desconoce que trámite se le da, obviamente pueden seguir llevando sus denuncias ante la PGR pero no sabemos cuál sea el mecanismo, pero por las reuniones que hemos tenido a nivel nacional todavía no se ha establecido una unidad en Mérida”.

Junior Arellano explicó que las diligencias que la Vicefiscalía realice por las denuncias presentadas por ilícitos de orden federal son aceptadas por la Fepade en la capital del país.

“Podemos recibir también denuncias que se consideren de tipo federal, nosotros revisamos las competencias y tenemos las facultades de iniciar las primeras investigaciones y en su oportunidad, sin resolver, porque no tenemos esa facultad, turnarlo a la Fepade”.

En este sentido, el funcionario agregó que “como Vicefiscalía electoral podemos nosotros en determinado momento investigar y una vez que se determine que no somos competentes lo turnamos a las autoridades de la federación, en este caso la Fepade en la Ciudad de México, pero a veces se presenta la denuncia y la gente no puede establecer si es competente la federación y tarda en remitir, en cambio nosotros cuando recibimos la denuncia vemos si realmente existe delito, y si este fura procedente entonces puede ser turnado a la Federación”.