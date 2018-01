MÉRIDA, Yucatán.- El Día de la Raza dejó de ser un día de relevancia para la entidad, pues son “escasas” las actividades conmemorativas a esta efeméride, y cada vez son más las escuelas que pasan por alto esta fecha.

En la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) la fecha es considerada como día inhábil, aunque no hay programada alguna actividad al respecto, por ello la institución se observó vacía.

De acuerdo con la historia oficial, el día 12 de octubre de 1492 la expedición capitaneada por Cristóbal Colón llegó a la isla Guananí, en el archipiélago de las Bahamas, y de esta forma se estableció el primer contacto entre los continentes europeo y americano.

El Día de la Raza fue instituido para unir aquellos pueblos o países que tienen en común la lengua, el origen o la religión

La idea de hacer coincidir la Fiesta Nacional de España con esta fecha fue del escritor Ramiro de Maetzu, que en un artículo llamado “La Hispanidad”, afirmaba: “El 12 de octubre, mal titulado el Día de la Raza, deberá ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad”.

“Tenemos una herencia cultural que no es por nada pero nuestros vecinos americanos no la tienen, a ellos los colonizaron los ingleses, que fueron peores que los españoles, si Latinoamérica hubiera sido conquistada por los ingleses, no hubiera quedado ningún indígena, como es el caso de Norteamérica”, dijeron algunos docentes de diferentes niveles, quienes tomaron unos minutos para hablar de este día a sus estudiantes.

Asimismo destacaron que España trajo al nuevo mundo animales domésticos, la escritura, universidades, las leyes y el concepto del estado. “Se sustituyeron los sacrificios humanos y el canibalismo”, dijo.

En redes sociales tampoco hubo réplica de esta festividad que durante años fue considerada de las más importantes a nivel nacional, pues recuerda la fusión de la raza española con la indígena de América.