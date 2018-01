Encuestas señalan a Mario Peraza como el preferido para alcalde

MÉRIDA, Yucatán.- A punto del arranque de la precampaña electoral, una nueva encuesta se levanta en los municipios de Yucatán para identificar el grado de aceptación de los aspirantes a alcaldes.

Ayer en Motul se aplicó una medición casa por casa, para saber las preferencias electorales de cara a la definición de la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la presidencia municipal, donde con base en las más recientes encuestas se ubicó como puntero Mario Peraza Ramírez con liderazgo para recuperar el ayuntamiento, cuya candidatura y elección perdió en 2015 la entonces abanderada priista Ave María Falla Gómez, misma que en las últimas mediciones aparece en segundo lugar.

Entre la clase política se menciona que ante el posicionamiento de Mario Peraza a la alcaldía de Motul, diversos partidos políticos como el PAN, Morena y algunos de sus operadores como Roger Torres Peniche están buscando vínculos con el objetivo de adoptarlo como abanderado, para mantener en manos de Acción Nacional el ayuntamiento.

Lo anterior ante el desencanto que ha generado la actual administración panista que encabeza Vicente Euán Andueza, y que ha traído como consecuencia que diversos liderazgos del blanquiazul estén en la búsqueda de candidatos externos como Mario Peraza.

En este contexto, uno de los principales operadores de Mario Peraza es el ex coordinador de la campaña del PAN, Felipe Concha Can, mientras que a su proyecto se han sumado liderazgos del PRI como el tres veces ex alcalde, Juan Centeno y Sánchez; el diputado federal priista, Feliciano Moo y Can, y el ex comisario ejidal, Juan Itzá Balam; entre otros.

A principios de septiembre pasado este rotativo informó que en Mérida también se aplicaban encuestas electorales como la que levantó la empresa “De las Heras Demotecnia” para medir la intención del voto a favor de aspirantes del PRI y del PAN a la gubernatura, y en la que el votante les otorgue una calificación del 0 al 10.

La encuesta también midió la opinión de los yucatecos sobre la actual administración del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Mérida, a través de entrevistas domiciliarias, con al menos dos mil 400 personas mayores de edad, con credencial de elector y con domicilio en diferentes secciones electorales del estado, pero principalmente en Mérida.