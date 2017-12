MÉRIDA, Yuc.- El alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) está en una inmejorable oportunidad para recuperar el Poder Ejecutivo en 2018, y que el respaldo de unidad que recibió para ser el abanderado al principal cargo público del Estado obedece a que consideran que es la mejor propuesta.

El también ex diputado local dijo que ve posibilidades de que además de Movimiento Ciudadano, Acción Nacional vaya en candidatura común con otros partidos políticos en la próxima campaña electoral.

Asimismo, declaró que continuará en el cargo hasta que Acción Nacional emita la convocatoria que marcará su registro como aspirante a precandidato a la gubernatura de Yucatán.

¿Cuál es el proyecto de Mauricio Vila para Yucatán?

Estamos todavía en los tiempos. Hay que esperar los tiempos. Ahora no podemos hacer propuestas, por los temas legales.

¿Cómo fue el proceso para que los otros aspirantes panistas declinaran a su favor?

Fuimos llamados a la Ciudad de México a integrar la mesa política de Yucatán; lleva prácticamente siete u ocho meses que nos estamos reuniendo y llegamos a un acuerdo entre los que aspirábamos a la candidatura a la gubernatura del PAN, entre Renán Barrera Concha, Joaquín Díaz Mena, Daniel Ávila Ruiz, Rosa Adriana Díaz Lizama y Katia Bolio Pinelo, también estuvo presente el presidente estatal, Raúl Paz Alonzo. En ese sentido, hemos acordado cerrar filas para que yo pueda encabezar la candidatura a la gubernatura.

Quiero agradecer la generosidad y apoyo de los integrantes de la mesa política, que haciendo a un lado sus legítimas aspiraciones personales, han puesto por delante el interés de Yucatán y han decidido apoyarme porque consideran que soy la mejor propuesta en este momento para recuperar la gubernatura. El PAN está en una inmejorable oportunidad para recuperar la gubernatura el próximo año, y para mí es un nuevo reto.

Además de Movimiento Ciudadano, ¿el PAN buscará alianzas con otros partidos?

Seguramente habrá la posibilidad de ir con otros partidos, que se puedan ir sumando a lo largo del tiempo, pero lo más importante es que podamos ir en alianza con los ciudadanos. El PAN, cuando gana elecciones, es con el apoyo de las personas comunes y corrientes. Vamos a enfocarnos, cuando lleguen los tiempos, a convencer a los ciudadanos y a brindar lo que hemos hecho en Mérida, mucho trabajo y mucho resultado, así como atender las necesidades de la gente.

El ex alcalde Renán Barrera había enfatizado su interés por la gubernatura…

En la reunión que tuvimos ayer (por el domingo), Renán Barrera dio muestras no sólo de generosidad, sino de la madurez política que le caracteriza. Agradezco a Renán Barrera y a los demás integrantes de la mesa porque lo único que he sentido de ellos es apoyo. Creo que teníamos tres o cuatro muy buenos candidatos a la gubernatura, desafortunadamente sólo uno puede ser precandidato. Estoy muy contento de recibir el apoyo de todos ellos y sobre todo, de ver esas muestras de generosidad. Hemos tenido evidentemente nuestros problemas, pero creo que estamos aprendiendo de nuestros errores del pasado.

¿Cuándo solicitará licencia de su cargo?

Es muy importante señalar que lo que sucedió ayer (domingo) es un acuerdo entre aspirantes a una precandidatura. Nosotros, en ese sentido, tenemos que esperar a que el PAN emita las convocatorias, que dejarán claro cuándo empezará el proceso de precampaña y los periodos de inscripción; en ese sentido, cuando tengamos la convocatoria, podremos tomar decisiones y saber cuándo tomar la licencia. Mientras tanto, todo sigue igual, sigo siendo Alcalde de Mérida, tenemos que seguir trabajando.

¿Quién le suplirá en el puesto?

Es importante señalar que ésa es una decisión que no toma el Presidente Municipal. En su momento, cuando solicite licencia, la determinación la tomará el Cabildo.

Será el Cabildo el que decida cuál de sus integrantes tomará la Presidencia Municipal.

De pedir licencia quedarán pendientes los temas de las luminarias y del ácido en las calles, ¿qué sucederá?

Son temas que ya están fuera de nuestras manos. El asunto del ácido lo tiene la Procuraduría General de la República (PGR), ella tendrá que dar las determinaciones.

Y en el tema de las luminarias, tenemos una propuesta que le hicimos al Congreso, que tenía una solicitud de ese crédito del Ayuntamiento de Mérida, el Legislativo local decidió hacer a un lado, por el momento, estos temas y tratarlos en enero.

Como siempre les dije, el tema de tener la solicitud de crédito era en la posibilidad de que se llegara a un acuerdo con Santander, que hasta el día no hay, para que si se daba el acuerdo pudiéramos estar en las posibilidades de tener la fluidez económica para cumplir con esta obligación, que ya es un hecho. En ese sentido, estamos tranquilos, hemos hecho lo que nos corresponde, el Congreso del Estado hace también su trabajo, y será en enero cuando determine.