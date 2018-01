Estados Unidos será el más lastimado con el rompimiento del TLCAN

MÉRIDA, Yucatán.- Rogelio Cruz Vernet, director para América Latina de Trusted Trade Alliance calificó como “pérdida mayor” para Estados Unidos, el rompimiento del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), pese a que México perdería al año mil 500 mdd (millones de dólares).

En conferencia de prensa en la entidad, afirmó que serían las empresas estadounidenses las más afectadas con ese panorama del TLCAN, por implicaciones fiscales y empresariales.

Como parte del IV Congreso Anual de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales A. C., celebrado ayer en Yucatán, señaló de “lamentables” las recientes declaraciones del primer Ministro Canadiense, Justin James Tradeu, en donde asegura que “el problema del TLCAN es México”.

Cuestionado sobre las afectaciones que el rompimiento del tratado traería para esta entidad, el funcionario aseguró no tener información específica, no obstante se estima que la afectación abarque dimensiones nacionales, con repercusión a todos los estados sin excepción.

“No entiendo las declaraciones del Primer Ministro Canadiense y me sorprende mucho el desafortunado comentario, en especial cuando observamos que las principales implicaciones en contra son para las empresas estadounidenses”, recalcó Cruz Vernet.

El debate relacionado con el sí o el no, a la derogación del TLCAN, debe incluir en el rubro de inversiones el tema de los dividendos, mismos que en la mayoría de las veces benefician de forma directa a las empresas de los Estados Unidos.

“Este es un tema que no se ha tratado a profundidad y que deja claro que los más afectados son los inversionistas norteamericanos. Definitivamente no podemos decir que la fractura o eliminación del TLCAN sea un área de oportunidad, al contrario genera consecuencias negativas. Pero definitivamente no podemos estar sujetos a caprichos de otros países, y desgraciadamente si alguien se tiene que levantar de la mesa, pues será Estados Unidos”.

El conferencista se refirió a puntos específicos que hoy son considerados en debate ante el tratado, como: el incremento de valores al contenido regional en las reglas de origen, y el objetivo de eliminar el capítulo 19 de dicho tratado, referente a la solución y controversia.