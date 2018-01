Por errores de fiscalía dejan libres a 11 acusados de homicidio

Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- En los últimos dos años, cuando menos 11 personas acusadas de homicidio han quedado en libertad por la mala integración de las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues no pudieron comprobar que fueron los autores de los crímenes que se les imputaba, o lo que sería peor, que buscaron “chivos expiatorios”.

El caso más reciente fue la liberación del psiquiatra Enrique Lara González, quien fue acusado por la FGE de participar en el homicidio del también psiquiatra Felipe Triay Peniche, pero las pruebas fueron "destruidas" por la defensa.

A continuación, un breve resumen de algunos de estos casos ocurridos en la entidad:

El 24 de noviembre de 2017, Jorge M. C. P. y Juan F. B. A. (a) Tucán” fueron absueltos del homicidio del anciano Fulgencio T. T., debido a que el Tribunal Primero de Juicio Oral consideró que la Fiscalía no pudo acreditar la participación de ambos en este crimen cometido en enero de ese mismo año en la colonia Mulsay de esta ciudad.

El 25 de agosto de 2017, Zair D. M. Z. (a) “Huero” fue hallado culpable del asesinato del integrante de una pandilla rival, pero el Tribunal Segundo de Juicio Oral liberó a sus coacusados Juan P. M. C. (a) “Masta”, y Juan M. Z. B. (a) “Panik”, debido a que la FGE no pudo acreditar su participación activa en este homicidio.

Este fue el segundo revés para la Fiscalía en esa semana, pues el Tribunal Primero de Juicio Oral absolvió a Eric E. C. H., quien estaba acusado de asesinar a su padre Marcelino C. T., el 26 de enero de ese año en Xcanchacán, comisaría de Tecoh.

El 7 de marzo de 2016, el Juzgado Primero de Control de Kanasín liberó por falta de elementos a Gerardo R. A. F. (a) “Dedos”, acusado por la Fiscalía General del Estado de asesinar a un hombre, cuyo cadáver fue hallado en avanzado estado de descomposición en montes aledaños al fraccionamiento “Los Héroes”, en el oriente de Mérida, en febrero pasado.

El 28 de abril de ese año, el Tribunal Primero de Juicio Oral llevó el caso en contra de Natalio M. P., involucrado en una riña entre dos familias en Kochol, comisaría de Maxcanú, en el que fallecieron por disparos de arma de fuego Gaudencio K. C. y Gualberto C. N.. Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2015.

El 13 de mayo de ese año, el Tribunal Segundo de Juicio Oral absolvió a Jacob C. M. del asesinato a machetazos de José M. C. B., de 83 años de edad, ocurrido en la madrugada del 23 de mayo de 2015 en la calle 77 entre 48 y 50 de la colonia Adolfo López Mateos, a espaldas del Centro de Desarrollo Comunitario de Tizimín. José M. C. B. era zapatero y vivía solo en una humilde vivienda.

Un mes después, el 14 de junio, el Tribunal Primero de Juicio Oral absolvió a los hermanos Carlos (a) “El Corcel” y Jorge C. K. (a) “El Pony”, quienes estaban acusados de participar en el homicidio a machetazos de este zapatero tizimileño.