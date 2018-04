Patricia Itzá/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- El primer debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado se realizará el 2 de mayo en la Televisora de Grupo SIPSE, ya que cuenta con la infraestructura necesaria y de alta calidad para transmitir este encuentro.

La consejera presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (Iepac), María de Lourdes Rosas Moya, informó que la comisión que se integró para organizar estos encuentros sigue trabajando en los detalles, y adelantó que ya se cuenta con una fecha y lugar definido para realizar este ejercicio democrático.

A pesar de que se había proyectado que la sede sería en el nuevo Centro Internacional de Congresos, Rosas Moya explicó que una de las razones principales para que se realice en las instalaciones de la televisora que lleva más de 50 años en operaciones, es porque se considera neutral y, además, reduciría los costos.

Esto se debe a “que el trasladar todo el equipo de producción de una locación a otra representa un ‘costo importante’, por lo que es de gran ayuda que se realice en un lugar que cuenta con la infraestructura necesaria para transmitir este evento”.

El segundo encuentro entre los candidatos, que será el 10 de junio, aún sigue en planeación, y todo dependerá de cómo se lleve a cabo el primero.

SIPSE TV cuenta con las instalaciones adecuadas que ayudarán a reducir costos electorales. (Fotos: Alejandro Martín/SIPSE)

La funcionaria no descartó que de nueva cuenta la Televisora de Grupo SIPSE sea la sede del encuentro; no obstante, no está en condiciones de asegurarlo.

Recordó que el pasado miércoles se aprobaron todos los lineamientos que se llevarán a cabo en los debates, en donde el moderador interactuará más con los candidatos, los cuales podrán requerirle, si así lo consideran, más información de la que proporciona al hacer el cuestionamiento.

De igual manera, los ciudadanos que lo deseen podrán enviar al Iepac sus preguntas, y será un grupo de expertos el que determine cuáles serán las que se presenten en el debate, estos especialistas serán elegidos por el Consejo General Electoral.

